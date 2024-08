Barnsley-Roma, la diretta | Il risultato (0-4)

Questo il tabellino dell’amichevole delle ore 18 tra il Barnsley e la Roma di Daniele De Rossi, alla prima amichevole in Inghilterra dopo quelle di Trigoria e Rieti.

Barnsley-Roma, il tabellino:

BARNSLEY (ENG): Flavell K.(P), Pines D. (dal 1′ st Barratt C.), Lopata K., McCarthy C., Lofthouse K., Yoganathan V., Bland J., Chapman T., Gent G. (dal 1′ st McCann B.), Dyer J., Nzondo E.. A disposizione: Barratt C., Farrell L., James N., Makiessi J. C., McCann B., Nejman H. L., Pickard H., Wilson Allenatore: Clarke D..

ROMA (ITA): Ryan M.(P), Buba Aboubacar (dal 1′ st Soule M.), Kumbulla M. (dal 1′ st Smalling C.), Darboe E. (dal 1′ st Cristante B.), Angelino (dal 1′ st Dahl S.), Costa J. (dal 1′ st Dybala P.), Le Fee E. (dal 1′ st Pisilli N.), Pellegrini Lo. (dal 1′ st Bove E.), Ndicka E. (dal 1′ st Mancini G.), Zalewski N. (dal 1′ st El Shaarawy S.), Abraham T. (dal 1′ st Celik Z.). A disposizione: Bove E., Celik Z., Cristante B., Dahl S., Dybala P., El Shaarawy S., Mancini G., Pisilli N., Smalling C., Soule M. Allenatore: De Rossi D..

Reti: al 2′ pt Le Fee E. (Roma (Ita)) , al 20′ st Pisilli N. (Roma (Ita)) , al 23′ st Dybala P. (Roma (Ita)) , al 39′ st Soule M. (Roma (Ita)) .

Ammonizioni: al 19′ st Yoganathan V. (Barnsley (Eng)).