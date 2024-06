Baroni-Lazio, accordo trovato: tra stasera e domani la firma

Le dimissioni di Tudor hanno certamente destabilizzato l’ambiente Lazio, che dopo un ottimo finale di stagione sotto la guida dell’allenatore croato non avrebbe assolutamente pensato ad un finale del genere, causato da divergenze con Lotito e Fabiani legate al calciomercato.

Lazio, pronto un biennale per Baroni

Non sono però serviti molti giorni a Lotito per trovare il nuovo tecnico, anzi, al patron della Lazio sono bastate poche ore per convincere Marco Baroni a scegliere il club capitolino, che sarà di certo la sua avventura più importante da allenatore, dopo le varie esperienze in club con ambizioni di gran lunga inferiori a quelle dei biancocelesti.

L’attuale allenatore del Verona, con cui è sotto contratto fino al 2025, dovrebbe firmare un contratto che lo legherà alla Lazio per due anni, e l’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata odierna, in modo da avere tempo per studiare, insieme alla società, le mosse da fare sul mercato.