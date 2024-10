Baroni: “Pedro un riferimento per tutti. Il turnover? Non mi piace chiamarlo così”

“Pedro è un ragazzo straordinario, un riferimento costante per tutti. Dico ai ragazzi di guardarlo, anche quando è nello spogliatoio e si mette le scarpe. Siamo contenti che stia bene, sa che è importante, ce lo teniamo stretto”.

Baroni: “Pedro ce lo teniamo stretto ma pensiamo al collettivo”

Queste le parole a Dazn del tecnico della Lazio al termine della sfida contro l’Empoli: “Il primo gol si è preso per colpa del campo. Loro non hanno mai tirato in porta, noi abbiamo sbagliato un rigore. Era l’ultima partita di un ciclo di gare ravvicinate, la squadra ha cercato, ha portato in campo voglia, determinazione, sentimento e questo voglio, che la squadra deve dare alla gente, ai tifosi. Ci deve essere questo transfert. Lo dico spesso a loro per creare un gruppo vincente.Noi siamo ambiziosi come la nostra società, la città. Dobbiamo passare dal collettivo, dall’identità forte, se inizi a guardare la classifica è un errore. Ci fa piacere l’entusiasmo, ma so che devo tenere i giocatori legati a quello che poi ti permette di fare queste prestazioni, lavoro, dedizione e cura nei dettagli.

Io non alleno 11 giocatori ma 24, tutti i ragazzi sanno di andare in campo. Non si possono tenere gli stessi in tutte queste partite, i ragazzi si allenano forte e tutti insieme si può fare bene, si può cercare di andare sempre più avanti. Non mi piace chiamarlo turnover o cambi.La sosta vede giocatori che se ne vanno, alcuni tornano da lunghi viaggi, per questo rimango con chi non va in nazionale ma può lavorare in settimana per conquistarsi la sua nazionale. Lavoriamo forte, sappiamo che al rientro abbiamo un altro mini ciclo di 7 gare in 21 giorni. Ora è il momento di recuperare e poi riprenderemo”.