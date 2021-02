La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato di aver siglato un accordo fino alla fine dell’attuale stagione con il giocatore senegalese, ma di formazione italiana, Kader Abdel Pierre Fall, centro di 202 cm per 98 kg, proveniente dalla Orlandina Capo D’Orlando.

Fall ha militato in diverse squadre di serie A2 ed ha maturato alcune esperienze in serie A con Torino e Brescia.





La carriera



Fall nasce a Dakar, in Senegal, il 24 gennaio 1991, ma cresce in Italia, perché suo padre è stato Ambasciatore del Senegal nel nostro Paese.

Da giovane entra nel vivaio della Stella Azzurra, con cui esordisce in serie B all’età di 18 anni nella stagione 2009-10 rimanendo nella società per 3 stagioni. Nella stagione 2012-13 passa a Trieste, nell’allora Legadue, dove termina il campionato con 2,3 punti e 3,3 rimbalzi di media a partita. Passa poi al Casale Monferrato dove rimarrà per 3 stagioni prima di passare, nella stagione 2016-17, all’Auxilium Torino in serie A, ma a febbraio 2017 va ad Udine in A2, dove termina il campionato. Nella stagione 2017-18 torna in serie A1 con il Brescia, per poi tornare in serie A2, militando nell’Atlante Eurobasket Roma, nella Scafati Basket e nell’Orlandina Capo D’Orlando con cui ha iniziato la corrente stagione viaggiando a 9.9 punti e 9.5 rimbalzi di media a partita.