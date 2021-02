Kienergia Rieti, ecco Antonino Sabatino

La Kienergia Rieti ingaggia Antonino Sabatino fino al termine della stagione. Casertano classe 2000, il play/guardia muove i suoi primi passi nel San Michele Maddaloni prima di trasferirsi alla Scandone Avellino nella stagione 2018/2019. Qui colleziona 30 minuti in totale segnando 15 punti ed un high di 6 punti contro Trento. Nel 2019/2020, prima l’esperienza con il Basket Cecina in serie B a 5,6 punti di media e poi il trasferimento in A2 all’Eurobasket Roma con cui ha giocato circa 15′ di media a 3,7 punti. Questa prima parte di stagione lo ha visto in maglia Givova Scafati con cui ha chiuso a 6,9 punti e 1,7 punti di media con il massimo stagionale di 9 punti contro San Severo.