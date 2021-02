La Lega Nazionale Pallacanestro e Lanieri hanno annunciato i vincitori dei premi di Mvp Lanieri per il mese di gennaio 2021, in Serie A2, nei due gironi Verde e Rosso, e Serie B.

I vincitori sono stati scelti sui canali social LNP e le votazioni hanno visto una grande partecipazione di tifosi e appassionati: sono state quasi 4.000 le preferenze totali espresse nelle 24 ore disponibili per ciascuna votazione.





Ecco gli Mvp Lanieri di gennaio 2021 per la serie A2





MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE VERDE – GENNAIO 2021 LUCIO REDIVO (Novipiù JB Monferrato)

L’esterno argentino si è aggiudicato il premio nel girone verde con il 31% delle preferenze.

Il classe ’94 vanta nel mese una media di 21.2 punti a gara, con 4.6 rimbalzi e 4.4 assist e, nelle cinque gare disputate, quattro delle quali vinte dai suoi, è andato per tre volte oltre quota 20 punti realizzati, superando costantemente la doppia cifra.



MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE ROSSO – GENNAIO 2021 FRANCESCO STEFANELLI (Kienergia Rieti)

Stefanelli in questo mese di gennaio ha avuto un grande rendimento con 20.3 punti di media nelle sei gare disputate,3 rimbalzi e 2.8 assist. Per lui ottime percentuali: il 71% da 2, il 40% da 3, il 76% ai liberi.

Per l’esterno toscano nato nel 1995, alla seconda stagione con la NPC, ben quattro partite con più di 20 punti a segno, con prove di autorevoli nei due prestigiosi successi dei suoi a Napoli (20 punti e 5 rimbalzi) e sul campo di Pistoia (26 punti in 30 minuti).

Stefanelli, Mvp della Coppa Italia Serie A2 2018 con la maglia di Tortona, si è imposto con oltre il 50% dei voti.





MVP Lanieri di gennaio 2021 per la serie B





MVP LANIERI SERIE B – GENNAIO 2021 ALESSANDRO GRANDE (Moncada Energy Group Agrigento)

Grande si impone con il 51% dei voti in serie B.

il playmaker romano del 1994, è stato protagonista del grande mese di gennaio della squadra di Agrigento, imbattuta nel giorne B1.

Per Grande una media di 19.5 punti, 8 assist e 2.8 recuperi a gara, con il 54% da 2, il 60% da 3 ed il 71% ai liberi. Particolarmente positiva la sua prova nella sfida al vertice vinta sul campo di Bernareggio, chiusa con 26 punti, 7 assist e 4 palle recuperate.



Gli Mvp del mese saranno premiati con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.