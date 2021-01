La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta ad affrontare il 27 gennaio nel turno infrasettimanale la Tramec Cento al PalaBianchini nella gara valida per la 15a giornata della serie A2 del campionato di basket. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:00.

Basket Serie A2, Benacquista-Tramec Cento

Si tratta di un incontro molto importante per Latina, che sta attraversando un momento di difficoltà per via del livello superiore delle squadre affrontate nelle ultime 4 gare disputate, tuttavia la squadra non vuole mollare e sta lavorando duro per ottenere più punti possibile contro le squadre che orbitano nelle vicine posizioni di classifica, queste le parole del capo allenatore della Benacquista

Basket Serie A2, Benacquista-Tramec Cento: la parole del tecnico

«Siamo partiti con la consapevolezza che sarebbe stato un campionato difficile e il nostro obiettivo primario, fin dall’inizio, è stato quello di mantenere la permanenza in questa categoria e lotteremo per raggiungerlo. Sicuramente non sarà semplice, perché ci sono almeno alle quattro o cinque squadre al nostro stesso livello e chiaramente tutte pronte a combattere fino in fondo per non retrocedere. Ci sarà da soffrire fino alla fine, ma siamo preparati mentalmente, sappiamo che il cammino è lungo e quindi rimaniamo compatti. Come squadra siamo tranquilli, continuiamo a lavorare e devo dire che da parte dei giocatori l’impegno è massimo. Dopo la brutta partita con Forlì, con Scafati abbiamo mostrato un atteggiamento differente, che ci fa ben sperare per il futuro. Ora ci attende un periodo clou, con tutti scontri diretti e il nostro campionato si fa importante»