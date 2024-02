Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Scontro al vertice in Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco alla BayArena, sabato alle 18.30. Da una parte la formazione di Xabi Alonso, primo con due punti di vantaggio, ha raccolto sedici vittorie e quattro pareggio senza mai perdere in nessuna occasione in questo campionato. Dall’altra i bavaresi di Tuchel, secondi, reduci da tre vittorie consecutive, hanno approfittato del passo falso del Bayer Leverkusen contro il Borussia Mönchengladbach per avvicinarsi al primato. Il match sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Iglesias. All. Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Dier, De Ligt, Guerreiro; Pavlović, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.