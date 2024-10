Bayer Leverkusen – Milan, le ultime sulle formazioni | Leao dal 1′

Il Milan fa visita al Bayer Leverkusen, prova del nove per i rossoneri di Fonseca. Dopo il derby vinto e la risalita in campionato, si attendono conferme. In Germania avversario ostico, il tecnico milanista punta su Leao e Abraham in attacco, in difesa confermato Gabbia.

Bayer Leverkusen – Milan, le formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.