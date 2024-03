Bayern Monaco-Lazio, le scelte di Tuchel e Sarri

Formazioni quasi fatte a poche ore dalla sfida tra Bayern Monaco e Lazio. Tutto confermato per i due club, che ripartono dall’1-0 dell’andata in favore dei biancocelesti, che in vista dell’Allianz perdono Patric e Rovella.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri