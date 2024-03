Bayern Monaco-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

In gioco al pass per i quarti di UEFA Champions League, martedì alle 21 all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lazio. Si riparte dall’1-0 dell’Olimpico dello scorso 14 febbraio. Decisiva la rete dal dischetto, al minuto 69, di Ciro Immobile. Il match sarà trasmesso su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.