Bayern Monaco-Lipsia, le ultimissime sulle formazioni

Bayern Monaco, non in buon momento, a caccia di una vittoria che manca da tre partite, tra campionato e Champions League. Bavaresi chiamati a rispondere al Bayer Leverkusen, vincitori per 2-1 nell’anticipo del sabato contro il Mainz. Il Lipsia, invece, quinta forza del campionato, ha sconfitto il Borussia Mönchengladbach nell’ultima uscita.

Bayern Monaco-Lipsia, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Dier, de Ligt, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane. All. Tuchel.

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Xavi Simons, Schlager, Kampl, Dani Olmo; Šeško, Openda. All. Rose.