Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e Lipsia. Partita complicata per la squadre di Kompany, che però vuole i 3 punti che sarebbero importanti in ottica campionato.

Bayern Monaco-Lipsia, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Muller.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Geertruida, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Nusa; Sesko, Openda.