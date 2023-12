Bayern Monaco-Union Berlino, probabili formazioni e dove vederla

Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens ospite del Bayern Monaco all’Allianz Arena. Bavaresi secondi, a due lunghezze dal Bayer Leverkusen, a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. Diversa la situazione dell’Union, penultimo, che ha raccolto soltanto 7 punti in dodici gare disputate. L’ultimo precedente a Monaco di Baviera, risalente a febbraio, è terminato 3-0 per i padroni di casa. Il match, in programma sabato alle 15.30, sarà visibile su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Mazraoui; Kimmich, Goretzka; Sané, Choupo-Moting, Coman; Kane. All. Tuchel.

UNION BERLINO (3-4-1-2): Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Laidouni, Haberer, Gosens; Volland; Behrens, Fofana. All. Bjelica.