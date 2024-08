Becali: ” Morutan potrebbe essere ceduto a titolo definitivo al Pisa”

Pippo Inzaghi nella conferenza stampa pre Pisa-Palermo ha riferito che nelle prossime partite opererà un ampio turn over per poi decidere se negli ultimi giorni di calciomercato poter rinforzare la squadra. Ad Inzaghi mancano effettivamente un centrocampista ed un esterno d’attacco e per questo l’attualità rilancia la vecchia idea Olimpu Morutan.

Morutan si sta riprendendo dal suo infortunio, e per vederlo in opera bisognerà attendere la fine di ottobre, ma il suo agente Becali nelle scorse ore ha fatto questa dichiarazione: “Non so quando recupererà, potrebbe andare al Pisa se intende andare in Serie A con un contratto di 4 anni ma con l’opzione per il giocatore di avere lo stesso contratto dal Galatasaray”.

Negli scorsi giorni, voci non confermate riferivano che il Pisa avrebbe richiesto la tabella clinica di Morutan, per valutare un suo eventuale acquisto.

Non resta che attendere dopo il match con il Cittadella, e poi potrebbe esserci per la tifoseria nerazzurra un lieto ritorno.