Nel girone dell’Italia, che domani scenderà in campo contro la Francia, si giocherà però anche Belgio-Israele, gara valevole per la prima sfida di Nations League. La sfida non sarà visibile in TV.

Belgio-Israele, le probabili formazioni:

BELGIO (4-4-2): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Saelemaekers, De Bruyne, Onana, Doku; Lukebakio, Openda. Ct. Tedesco.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Nachmias, Shlomo, Gropper; Safuri, Lavi, Gordana; Biton, Melamed, Peretz. Ct. Hazan.