Bergomi: “Il Milan è una squadra forte, ma non ha l’equilibrio degli scorsi anni”

Beppe Bergomi ieri sera a “Sky Calcio Club” ha parlato dell’andamento del Milan e di come si sia rinforzato come rosa in estate, ma la squadra secondo il telecronista ha ancora dei difetti, ecco le sue dichiarazioni.

Bergomi elogia gli investimenti del Milan ma rimangono ancora delle lacune

“Il Milan ha fatto degli investimenti importanti. La squadra è forte secondo me. Mancava qualcosa a destra ed hanno preso Pulisic, il centrocampo l’hanno rinforzato. Magari non ha l’equilibrio che aveva negli anni scorsi, i Tonali, i Kessiè, sono arrivati giocatori diversi, ha avuto anche tanti infortuni dietro, l’unica cosa che non riesco bene a capire è che il Milan appaia in alcuni momenti mentre in alti scompare, diventando completamente un’altra squadra”.