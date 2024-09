Biasin: “Lukaku? Con Conte può tornare a livelli altissimi. Per lo Scudetto anche Milan e Atalanta ma..”

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Fabrizio Biasin, giornalista ed esperto delle vicende dell’Inter e di Libero, è tornato a parlare di Antonio Conte e Romelu Lukaku. “Ho preso Kvara al Fantacalcio e ora leggo che si fa male (ride ndr…)”.

Biasin: “Napoli e Juve si equivalgono. Su Conte..”

Su Conte e Lukaku al Napoli: “Senza le coppe, entrambi sono carichi a mille. Al netto degli alti e bassi dell’avvio di campionato, il Napoli può fare tanti punti sul medio-lungo periodo. E quei due sono tornati davvero in grande spolvero. Inter, Juventus e Napoli sono le squadre più accreditate per vincere lo Scudetto. Possiamo metterci ancora Milan e Atalanta, ma le vedo dietro rispetto a quelle tre. Fare la graduatoria ora è complicato, ma l’Inter ha chiaramente qualche certezza in più. Napoli e Juve sono lì e si equivalgono per motivi diversi. Lo scontro diretto sarà una sfida interessante, anche a Torino Conte ha lasciato buoni ricordi… E poi c’è anche Lukaku che è reduce da un passato turbolento nei rientri a Milano. Insomma sarà una stagione movimentata per alcuni tesserati del Napoli nelle varie trasferte”.

Lukaku? Se uno guarda il suo curriculum segna un gol a partita, pur giocando tra alti e bassi. Con Antonio Conte può tornare a livelli altissimi, sfiorando o superando il proprio record di gol. Con Kvara può formare uno nuovo tandem da supereroi, ma molto dipenderà dall’impostazione che darà il tecnico. Sono curioso di vederli all’opera, insieme ai tanti acquisti del Napoli. Conte varierà un poco il suo credo calcistico, anche perché i giocatori ora sono abituati a fare di tutto”.