Biasin: “Mercato? Inter e Juventus hanno messo le pezze. Ora lavorano per il futuro”

Fabrizio Biasin è stato intervistato da TVPlay per parlare del calciomercato fatto dall’Inter e dalla Juventus in questo mese di gennaio. Ecco le sue parole.

Le parole di Fabrizio Biasin

“Inter e Juventus hanno lavorato bene in estate, ora stanno lavorando in ottica futura per la prossima stagione. La Juve ha fatto un gran colpo con Djalò, mentre l’Inter l’ha fatto bloccando Taremi e ora vedremo per Zielinski. Ad oggi i due club hanno messo le pezze che servivano. Non esiste più un mercato di gennaio per diventare più forti, ma per lavorare in vista della prossima stagione“.