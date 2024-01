Inter, Biasin: “Benzema all’Inter? Le possibilità sono…”

Intervenuto a TVPlay, il giornalista Fabrizio Biasin ha condiviso le sue opinioni sul mercato dell’Inter, concentrandosi successivamente sull’indiscrezione legata a Karim Benzema.

“Mercato Inter finito con Buchanan”

“Il mercato dell’Inter è finito. Il club nerazzurro ha lavorato bene in estate e, quindi, non deve fare più nulla dopo l’arrivo di Buchanan. L’Inter sta lavorando ora per l’anno prossimo, dove Taremi e Zielinski sono due obiettivi concreti. Non ci sono le firme, ma gli accordi sulla parola sono abbastanza solidi.

“Benzema? zero possibilità”

Benzema? Le possibilità che venga all’Inter sono zero. L’Inter non sta pensando ad un altro attaccante. Non mi piacerebbe neanche vederlo all’Inter. Benzema è fortissimo, ma ragiono con la mente del direttore sportivo: con l’arrivo di Benzema, visto il suo incredibile infortunio, potrebbe anche rompere qualche equilibrio sia nello spogliatoio che economico”.