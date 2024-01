Inter, tutto fatto per Taremi | Cifre e dettagli

Taremi all’Inter, ci siamo. E’ questo il nuovo acquisto per la prossima rosa della squadra di Inzaghi. Il calciatore, da cui c’è da tempo un accordo su base biennale con opzione per un altro anno a 3 milioni di euro più bonus, ha scelto i colori nerazzurri con il benestare di Inzaghi, che avrà un grande attaccante dopo Thuram e Lautaro Martinez.

Inter, Taremi sarà nerazzurro: che acquisto per giugno

Non ci sono problemi neanche per quanto riguarda lo status di extracomunitario visto che il calciatore, è al quinto anno di cittadinanza di cittadinanza in Portogallo. Questo è quanto riportato da Tuttosport, che conferma i dettagli legati alla trattiva del calciatore del Porto.