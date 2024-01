Rinnovo Lautaro, intesa di massima con l’entourage: il punto della trattativa

Sempre più giocatore simbolo di questa Inter, Lautaro Martinez vuole entrare completamente nella storia del club. Lo sta già dimostrando questa stagione a suon di gol. Reduce infatti da una doppietta contro il Monza, l’argentino non ha intenzione di fermarsi per provare ad eguagliare e superare il record di reti che condividono Gonzalo Higuain e Ciro Immobile (36 reti).

Il rinnovo si avvicina, si lavora ai dettagli

Stando alle parole del giocatore, presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Dopo la vittoria con il Verona disse: “Il rinnovo? Manca poco, ma le tempistiche non le conosco.” Trattativa infatti che va avanti da mesi per raggiungere una quadra e che ormai vede una luce in fondo al tunnel. L’argentino, con il contratto in scadenza nel 2026, ne firmerà uno nuovo da 8 milioni a stagione più bonus fino al 2028. Per la chiusura definitiva si punta alla fine del mese di gennaio.