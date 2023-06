Biasin non si dà pace per Brozovic: “Andasse al Barcellona capirei ma..”

“Ci sono un’infinità di ragioni che hanno un senso per la cessione di Brozovic. Con i soldi che incassa può andare a prendere la mezzala che sogna dal Sassuolo. Io però non riesco a farmene una ragione, non dimentico quello che è stato negli ultimi anni e quello che può ancora dare. In Croazia-Spagna è stato il migliore in campo, così come nella finale di Champions. È un giocatore raro, più sale la tensione e lui meno la sente. Rinunciare a Marcelo Brozovic per me è veramente difficile. Rinunciare a un giocatore che andrà a giocare in un campionato, avrebbe avuto senso se fosse andare al Barcellona. Che spreco di calcio”.

Inter, che perdita la cessione di Brozovic

Questo è il discorso fatto di Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ai microfoni di Sportmediaset, che svela come la perdita di Brozovic sia un danno grande per i nerazzurri, anche se entrerebbe un bel gruzzolo per i nuovi acquisti, vedi il possibile arrivo di Frattesi, conteso da Juventus, Milan e Roma.