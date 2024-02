Biasin svela il futuro di Inzaghi: “Ha tanti corteggiatori ma Marotta gli proporrà il rinnovo”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Fabrizio Biasin, giornalista ed esperto del mondo Inter, ha parlato del futuro di Inzaghi: “Sono molto contento delle voci riguardanti Inzaghi perché un anno fa si diceva che non avrebbe più allenato l’Inter perché non era in grado di farlo, mentre ora si dice che andrà via perché è troppo bravo. Ha fatto un grande lavoro e ci sta che possa avere tanti corteggiatori, ma allo stesso tempo sa cosa gli può dare l’Inter”.

Biasin su Inzaghi: “L’Inter avvierà presto i discorsi per il rinnovo”

E poi ancora: “Non ho alcun tipo di timore di un suo possibile addio di Inzaghi perché credo che Marotta gli proporrà il rinnovo, anche se non c’è tutta questa fretta. Ora urge fare punti decisivi in chiave scudetto, magari già da domani sera contro l’Atalanta, e poi provare ad accedere ai quarti di finale di Champions. Dopodiché penso che l’Inter possa avviare i discorsi per un prolungamento”.