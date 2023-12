Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio rivelando clamorose novità sulla possibilità di vedere in futuro Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter.

Biasin su Taremi

Queste le sue parole: “Mercoledì c’erano gli agenti di Taremi presenti alla partita e si è parlato tanto di vederlo all’Inter già a gennaio. Io ho fatto le mie chiamate e posso dire che no, non è un obiettivo dell’Inter perché il club crede nel suo quartetto e va avanti con quello. Ragionerà per Taremi forse per giugno, le considerazioni le faranno da marzo in avanti”.