Blazquez avvisa Milan, Roma e Napoli per Gudmundsson: “Se arrivano 35 milioni ne parliamo..”

L'attaccante rivelazione del Genoa potrebbe essere ceduto per fare cassa anche se potrebbe rimanere in serie A

Intervenuto sul canale Twitch di “Cronache di Spogliatoio”, Andres Blazquez, ad del Genoa, ha parlato del futuro di Gudmundsson, attaccante che probabilmente in estate lascerà il club di Zangrillo visto che piace a Roma, Milan e Napoli.

Blazquez su Gudmundsson: “I giocatori sono transitori”

“Gudmundsson? Se lo do via, perdo una parte importante. Se questa estate arriveranno 35 milioni, ci ragioneremo. I giocatori sono transitori. Guardate l’Atalanta: per fare squadre competitive, devi anche vendere. Non c’è niente di male, devi saper trovare i calciatori giusti”. Questa la risposta dell’ad in merito il futuro del calciatore del Genoa di Gilardino.