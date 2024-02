Milan, Calabria salterà almeno due partite | Le ultime sull’infortunio

Le prime impressioni sull’infortunio di Davide Calabria sono state confermate. Il capitano del Milan, uscito al 37′ nella sfida contro il Napoli, ha riportato un edema muscolare all’adduttore sinistro, che lo terrà fuori sicuramente giovedì in Europa League con il Rennes e domenica in Serie A con il Monza. Da valutare un suo possibile rientro nel ritorno con i francesi giovedì 22 febbraio.

Milan, chi al posto di Calabria?

Senza dubbio il primo indiziato per sostituire il terzino destro del Milan è Alessandro Florenzi. Nella partita contro il Rennes sarà certamente lui a partire dall’inizio, dato che l’altro giocatore disponibile nel ruolo, Álex Jiménez, non è inserito in lista UEFA. Domenica in campionato saranno entrambi schierabili, ma l’italiano parte comunque favorito.