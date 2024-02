Verso Frosinone-Milan, Florenzi insidia Calabria | Le ultime da Milanello

Pioli è indeciso su chi tra Calabria e Florenzi scenderà in campo sabato

Il Milan si sta preparando a Milanello in vista del match previsto per sabato alle 18 contro il Frosinone. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli va verso la conferma della formazione vista in campo negli ultimi tre turni ma ci potrebbe essere una modifica.

Milan, Pioli potrebbe far riposare Calabria

La fascia destra è quella che al momento intriga Stefano Pioli, con il tecnico volenteroso di dare un turno di riposo al capitano Davide Calabria. In caso di panchina del capitano dunque, ci sarebbe Alessandro Florenzi, che ha recuperato bene dal problema di Empoli e sarebbe pronto a scendere in campo dal primo minuto.