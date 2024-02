Milan, è lotta a due per il rinforzo in difesa | Pioli aspetta impaziente

Il Milan potrebbe compiere un ultimo colpo last minute in queste ultime ore di mercato visto che a Pioli serve un difensore

Manca sempre meno alla chiusura del mercato e a Pioli non può bastare il ritorno di Gabbia, nonostante abbia dimostrato che nella rosa rossonera può giocare. Il tecnico emiliano ha chiesto l’ultimo grande sforzo che arriverebbe non per fare numero ma per giocare visti i tanti impegni tra serie A e Europa League.

Il Milan diviso tra Nianzou e Chalobah

Due i nomi per accontentare Pioli visto che si parla sempre di Chalobah del Chelsea e di Tanguy Nianzou del Siviglia visto che l’operazione Demiral sembra ormai saltata. Pioli intanto aspetta in vista della sfida contro il Frosinone dove i rossoneri devono assolutamente vincere per accorciare in classifica considerato che si giocherà Inter-Juventus e sarà quindi utile per togliere punti a una delle due squadre.