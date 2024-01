Milan, da Conte a Thiago Motta | I possibili nomi per sostituire Pioli

Il Milan pensa a Conte e Thiago Motta per sostituire Pioli

Come dichiarato da Tuttosport, le voci di un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera in caso di partenza di Pioli a fine stagione non si placano, ma la società è molto tiepida. Al momento, infatti, Thiago Motta resta il principale candidato a sostituire Pioli.

Milan, il favorito rimane Thiago Motta

Per il Milan, Thiago Motta è un vantaggio dal punto di vista economico e porterebbe avanti il progetto già avviato. I rossoneri hanno bisogno di un allenatore che creda nella filosofia della valorizzazione dei giovani. Certo, il nome di Antonio Conte è appetibile e lui stesso vuole che i rossoneri si muovano, ma il suo stipendio annuale è molto alto e le sue richieste sul mercato potrebbero diventare un fattore di rischio.