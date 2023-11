Bobo Vieri ha parlato ai microfoni di Radio Seria A e, tra i vari temi toccati, si è espresso anche sul prossimo big match di A che vedrà sfidarsi Juventus e Inter. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante- che ha vestito sia la maglia bianconera che quella nerazzurra- non ha mostrato dubbi sull’incoronare l’Inter come favorita:” Oggi è più forte l’Inter. È una super squadra, gioca molto bene. Inzaghi meglio di Allegri, sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Il mio preferito tra le due squadre? Mi piacciono molto Lautaro e Thuram. L’Inter mi fa impazzire, anche Dimarco mi piace tantissimo, contro il Frosinone ha fatto un gol pazzesco. Sono tutti giocatori forti, giocano un bel calcio. Nella Juve non ne trovo uno in particolare, ma è una squadra molto solida. Bremer in difesa, davanti ha quattro attaccanti forti. Kean è in grandissima forma, sta giocando alla grande. C’è anche Chiesa, uno che può sempre fare la differenza. Cosa manca a Vlahovic? Il giocare sempre e i gol. Trascinatori si diventa giocando ogni partita“.

Vieri ricorda un suo derby d’Italia:

La leggenda nerazzurra ha poi voluto ricordare un aneddoto inerente un derby d’Italia vissuto dal campo:” Un ricordo di Juventus-Inter? Mi viene in mente un gol che ho sbagliato. Cross di Recoba di destro, io sono a 20 centimetri dalla porta, ma mentre la palla arriva mi accorgo di essermi mosso in anticipo: la palla mi è andata sul tacco e ha superato la traversa. Mi si è fermato il cuore. Ancora oggi mi chiedo come abbia fatto a sbagliare quel gol“.