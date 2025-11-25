Bodo/Glimt-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita

Torna la Champions League e la Juventus vola in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt. La formazione di Spalletti è in una situazione critica in classifica, bisognerà ottenere i tre punti contro i norvegesi. Il match Bodo/Glimt-Juventus andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, nella quinta giornata della fase campionato all’Aspmyra Stadion di Bodo.

Bodo Glimt-Juventus, probabili formazioni

Il Bodo/Glimt accoglie i bianconeri in una situazione quasi simile in classifica. La formazione norvegese ha conquistato soltanto due punti in questa competizione dove ha subito due sconfitte e due pareggi. La gara di oggi significa molto per la squadra di casa, una sconfitta significherebbe dire addio ai playoff.

La Juventus arriva in Norvegia con i soli 3 punti collezionati nelle prime quattro giornate. Un match, quello in Norvegia, che potrebbe anche non giocarsi a causa delle condizioni meteo (prevista neve abbondante e temperature rigidissime per l’orario della partita). La formazione torinese arriva assetata di punti, necessari per sognare i playoff. Una partita importante quella di stasera.

Bodo Glimt (4-3-3) Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Bodo-Glimt-Juve, dove vederla

La partita tra Bodo Glimt e Juve è visibile in diretta tv su Sky (canali Sky Sport 1 e 252), ma anche in streaming su Sky Go e Now.

Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bodo Glimt-Juve in tv e streaming.