Bologna-Atalanta 0-2: la Dea con una doppietta di Krstovic espugna il Dall’Ara

Al Dall’Ara si è appena concluso il match tra Atalanta e Bologna, valido per il 19esimo turno di Serie A Tim. La sfida, arbitrata da Di Bello, è terminata per 2-0 per la Dea. In gol Krstovic con una doppietta.

Bologna-Atalanta, il tabellino

Il primo tempo si è concluso con l’Atalanta in vantaggio di 1-0. Il gol è stato firmato da Krstovic. L’azione del gol, arrivato al 37esimo, nasce da una grande incursione sulla destra di De Ketelaere, che serve al centro Krstovic per un destro rasoterra che si presenta chirurgico. Al termine dei primi 45 minuti di gioco meglio l’Atalanta, sotto tanti aspetti, sia in termini di fisicità, reattività e produzione in fase offensiva, ma anche in quella difensiva, anche se non è arrivato nessun tiro in porta per il Bologna.

Il secondo tempo si presenta come la prima frazione di gioco, dove l’Atalanta guida la gara e trova il gol del doppio vantaggio. A segnare è lo stesso Krstovic. Il gol del montenegrino arriva su asssist di De Roon, che Krstovic raccoglie, difende palla al limite e infila il portiere Ravaglia. Al termine di una bella gara, gestita soprattutto dalla formazione di Palladino, che nel finale viene anche espulso, il match finisce 2-0 per l’Atalanta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler (68′ Moro), Ferguson; Orsolini (46′, Rowe), Fabbian (72′, Castro), Cambiaghi (80′, Dominguez); Dallinga (60′,Immoble). All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (68′, Hien), Ahanor; Zappacosta, Ederson (77′, Brescianini), de Roon, Bernasconi; De Ketelaere (84′, Sulemana), Zalewski (68′, Musah); Krstovic (77′, Samardzic). All. Palladino.

Reti: 37′, Krstovic (A); 60′, Krstovic (A);

Ammonizioni: 88′, Palladino (A).

Espulsioni: –