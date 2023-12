Domani si chiuderà la giornata pre natalizia della Serie A. Uno dei match da tenere d’occhio è quello che si giocherà allo stadio Dall’Ara fra Bologna e Atalanta. I ragazzi di Thiago Motta, sono reduci dalla clamorosa vittoria in Coppa Italia contro l’inter a San Siro e, ancor prima hanno battuto la Roma conquistando il quarto posto in classifica. Per gli uomini di Gasperini invece, è arrivata la vittoria contro la Salernitana per 4-1 nello scorso turno, squadre divise da due soli punti. La partita con fischio d’inizio alle 15.00 sarà visibile in co-esclusiva su Sky e DAZN.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.

ATALANTA (3-4-3): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.