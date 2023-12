La partita di Serie A tra Bologna e Atalanta si svolgerà il 23 dicembre 2023, al Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Questo incontro rappresenta un importante scontro nella corsa alle posizioni europee, con Bologna attualmente in ottima forma e Atalanta che cerca di migliorare la sua posizione in classifica. Bologna-Atalanta, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bologna è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’2.75 su snai e 2.78 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.10 mentre una vittoria dell’Atalanta (segno 2) si trova anche quota 2.76. Ecco la comparazione quote di Bologna e Atalanta dei bookmakers:

Snai : Bologna (1): 2.75 Pareggio (X): 3.10 Atalanta (2): 2.70

: Gol Gol : Bologna (1): 2.78 Pareggio (X): 3.14 Atalanta (2): 2.76

: Sportbet : Bologna (1): 2.78 Pareggio (X): 3.15 Atalanta (2): 2.75

Momento Bologna

Il Bologna si presenta a questa partita in un periodo positivo, avendo ottenuto risultati incoraggianti nelle recenti partite di campionato, inclusa una vittoria significativa contro la Roma ed il passaggio del turno in coppa Italia per 1-2 contro l’Inter. Un elemento chiave sarà la presenza di Joshua Zirkzee, che ha mostrato un’ottima forma con due assist da subentrato nella scorsa settimana nel match di coppa. Zirkzee Sarà supportato da Alexis Saelemaekers, Lewis Ferguson e Dan Ndoye, un terzetto che potrebbe creare difficoltà alla difesa avversaria con la loro creatività e dinamicità. In campionato, gli Emiliani hanno accumulato 28 punti, collocandosi al 4° posto in Serie A con 7 vittorie, 2 sconfitte e 7 pareggi.

Momento Atalanta

La Dea, dall’altra parte, sta mostrando una forma impressionante, soprattutto in attacco, avendo segnato 11 gol nelle ultime tre partite. Hanno recentemente ottenuto una vittoria convincente per 4-1 contro Salernitana e si trovano al settimo posto in classifica, a soli due punti dalla zona Champions League. C’è un ballottaggio tra Luis Muriel e Charles De Ketelaere per affiancare l’intoccabile Ademola Lookman in attacco. Sulle corsie laterali di centrocampo, Davide Zappacosta e Ruggeri saranno fondamentali per la loro spinta offensiva, mentre in difesa potrebbe rientrare Sead Kolasinac, al fianco di Giorgio Scalvini e Berat Djimsiti, formando un pacchetto arretrato solido e affidabile.

Bologna-Atalanta, analisi finale e consigli