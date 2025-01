Bologna – Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Ultima chiamata per il Bologna, chiamato al risultato positivo per non abbandonare già la UEFA Champions League. I rossoblù si troveranno di fronte ai vice campioni d’Europa in carica del Borussia Dortmund, nona forza della classifica. L’ultimo precedente risale ad una amichevole del 2021 con vittoria dei tedeschi per 3-0. La gara, in programma martedì 21 alle 21, sarà visibile su Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Bologna – Borussia Dortmund, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Castro. All. Italiano.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Groß, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy. All. Şahin.