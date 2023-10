Bologna-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: il Bologna ospita l’Empoli. Rossoblù a caccia di una vittoria che manca da tre giornate: la formazione di Thiago Motta ha portato a casa tre pareggi a reti inviolate dalle ultime tre uscite, l’ultimo dei quali contro il Monza nel turno infrasettimanale. L’Empoli, invece, ha ritrovato la via della vittoria. Dopo 5 sconfitte consecutive, tutte senza mai andare a segno, i toscani hanno superato la Salernitana per 1-0 nella sfida di mercoledì. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Shpendi. All. Andreazzoli.