Bologna Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Situate in due posizioni di classifica tranquille, la sfida tra Bologna ed Empoli mette di fronte una squadra che non vuole andare in vacanza troppo presto (i rossoblu), contro una vera e propria sorpresa del campionato (i toscani). Gli ospiti vogliono tornare a una vittoria che manca ormai da troppo tempo: l’ultimo successo è infatti datato al 12 dicembre, al San Paolo di Napoli: dopo quell’acuto sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte. Anche il Bologna è in un momento tutt’altro che felice con ben 6 sconfitte nelle ultime 7 gare (l’unico successo in questa striscia è stato il 3-0 inflitto al Sassuolo) con Mihajlovic che vuole ritrovare i suoi al più presto.

Bologna Empoli, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Theate; Orsolini, Arnautovic

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Bologna Empoli, i precedenti

In 7 precedenti a Bologna, i padroni di casa hanno vinto in 4 occasioni con 2 pareggi e 1 vittoria degli ospiti. Questa risale alla stagione 15/16 quando i toscani sbancarono il Dall’Ara grazie ai gol di Zielinski, Pucciarelli e Maccarone, mentre per il Bologna andarono a segno Destro e Brienza. Nell’ultimo incrocio, datato ad aprile del 2019, ci fu una vittoria dei rossoblu grazie ai gol di Soriano, Orsolini e Sansone.

Bologna Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN