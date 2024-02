Bologna-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Tornano Orsolini e Saelemaekers ai lati di Ferguson sulla trequarti, alle spalle di Zirkzee. Fuori per squalifica Aebischer, titolare Fabbian accanto a Freuler a centrocampo. In difesa Beukema e Calafiori al centro, supportati da Posch e Kristiansen sulle fasce. Tra i pali c’è Skorupski.

D’Aversa senza Gendrey, dentro Venuti sulla fascia destra; al centro Pongracic e Baschirotto al centro della difesa, con Gallo sulla sinistra. In mezzo al campo Kaba, Ramadani e Oudin. In avanti Almqvist e Banda sugli esterni, con Kstovic al centro. In porta: Falcone.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce: