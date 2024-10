Bologna-Milan, quando si recupera | Le ultime

E’ arrivata l’ufficialità: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. Ma quando si recupererà il match ?

Bologna-Milan, si recupera nel 2025?

Secondo quanto verificato da ‘MilanNews.it’ , la prima(difficile) opzione nella quale disputare il recupero sarebbe nella settimana tra il 15 e il 22 dicembre: ad oggi tale proposta sarebbe impossibile poiché i rossoneri come da calendario sarebbero impegnati domenica 15 contro il Genoa e venerdì 20 contro il Verona fuori casa. Sarebbe quindi da rimodulare quella giornata in base alle esigenze di tale recupero. La seconda opzione sarebbe quella di disputare il recupero in un turno infrasettimanale tra febbraio e marzo qualora i felsinei e i rossoneri non dovessero riuscire a qualificarsi per gli ottavi di Champions League.

La terza data utile (la prima certa) sarebbe quella del 3 aprile, per la quale però ci sarebbe un altro tipo di problema: da regolamento tra andata e ritorno tra due squadre, devono intercorrere almeno 8 giornate di campionato, cosa che non sarebbe possibile poiché il ritorno a San Siro è previsto per l’11 maggio. La situazione è in evoluzione e si aspettano aggiornamenti per capire la decisione della lega in merito.