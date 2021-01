Bologna, rinforzi in attacco: ecco i nomi per Mihajlovic

Il Bologna ha bisogno di rinforzi

I rossoblù hanno bisogno di rinforzi in diversi reparti, per affrontare questa stagione difficile sotto tanti punti di vista. Anche se l’andamento del Bologna non è male, ciò che manca spesso è il gol. Il reparto che più necessita di essere rinforzato, anche subito, è l’attacco.

Tre nomi per Mihajlovic

Il tecnico degli emiliani ha chiesto alla società di rinforzare il reparto offensivo, al momento risultano tre nomi, con i quali il club bolognese sta lavorando per giungere ad una trattativa da concludere entro fine mese. Il primo nome che figura è quello di Pietro Pellegri del Monaco, classe 2001, un giovane talento che andrebbe messo in campo e fatto giocare ma che, anche nell’ultima partita vinta 3-2 a Montpellier, rimane sempre in panchina. Il Bologna ha gli occhi puntati anche su un altro giocatore di qualità, ma poco impiegato sul campo, molto apprezzato da diverse società: Sam Lammers dell’Atalanta. Infine c’è anche il nome di Antonio Sanabria del Betis Siviglia, l’attaccante paraguaiano portato alla Roma proprio da Sabatini. Nonostante sia una soluzione che piacerebbe a tutti, nasce il problema di portarlo a Bologna a causa dell’ingaggio: gli spagnoli stanno chiedendo 10 milioni di euro per lasciarlo partire, inoltre l’attaccante ha un ingaggio da 1,5 milioni netti.