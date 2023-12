Arrivato al quinto posto(per ora), il Bologna vuole continuare a sognare grazie alle giocate di Ferguson e ai gol di Zirkzee con Thiago Motta che vuole fare lo sgambetto al suo maestro Josè Mourinho, che dall’altra parte non avrà a disposizione Dybala e Lukaku. La gara del Dall’Ara andrà in onda in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Allenatore: Thiago Motta

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti

Allenatore: Mourinho