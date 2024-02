Bologna-Verona, le scelte di Thiago Motta e Baroni

Motta si affida al 4-2-3-1. Difesa a quattro che vede il rientro di Calafiori accanto a Beukema al centro, supportati da Posch e Kristiansen. Diga di mediana con Fabbian e Freuler, alle spalle di Orsolini, Ferguson e Saelemaekers sulla trequarti. In avanti il solo Zirkzee.

Baroni opta per la linea difensiva a quattro con Dawidowicz e Coppola, sostenuti da Tchatchoua, a destra, e Cabal, a sinistra. In mezzo al campo Folorunsho, Duda e Serdar. In attacco c’è Noslin, con Suslov e Lazovic sulla traquarti.

Bologna-Verona, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.