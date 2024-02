Bologna-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A con la ventiseiesima giornata. Si apre al Dall’Ara con la sfida tra Bologna e Verona. Rossoblù, quinti, hanno agganciato l’Atalanta a 45 punti dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio. Diversamente, i veneti sono reduci da un ottimo pareggio interno, per 2-2, contro la Juventus. La gara d’andata, disputata a settembre al Bentegodi, è terminata 0-0. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Bologna-Verona, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.