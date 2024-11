Boniek consiglia la Juventus: “A Yildiz auguro una carriera alla Platini. E prenderei Skriniar per la difesa”

“Yildiz è un ragazzo di talento, con un gran futuro davanti a sé. Sta bene con il 10 sulle spalle, ma andiamoci piano con i paragoni: è alle prime pagine della sua storia, non posso che augurargli una carriera come quella di Platini. Motta mi ncuriosisce in positivo. Motta sembra un signore da Juve. Del Trap ricordo con simpatia soprattutto i post. Faceva complimenti a tutti, poi noi andavamo sotto la doccia e quando tornavamo al posto per vestirci non trovavamo più la maglia. Trap è un generoso e regalava la divisa mia, quella di Platini, Scirea e Tardelli ai suoi tanti amici. A fine mese risultava che avevo scambiato 7-8 maglie, in realtà le aveva prese lui. Scherzavamo con Trap di questa cosa. Grande allenatore e uomo straordinario. Mi auguro pure che la Juve possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Ma adesso non bisogna guardare troppo avanti: io farei attenzione all’Aston Villa di Emery, specialista di coppe. Per me la Juve può vincere, ma serviranno qualità e carisma. Sono queste le cose che fanno la differenza: non i numeri 4-2-4, 4-3-3 o 4-1-4-1…Conceiçao: è un bel peperino. É rapido e abile nell’uno contro uno, arrogante ed esuberante in senso positivo. Con i suoi dribbling può fare la differenza contro l’Aston Villa. Ma occhio a Koopmeiner. Non conosco Douglas Luiz e neppure la situazione da dentro. Ma una domanda me la pongo: perché all’Aston Villa andava così bene e ora invece no?”.

Boniek: “Kiwior o Skriniar? Entrambi”

Sul mercato di gennaio: “Kiwior è forte di testa, mancino e duttile. Skriniar ha già giocato nell’Inter, è una sicurezza. Perché scegliere? Potessi, prenderei entrambi”. Sono queste le parole di Zibì Boniek, ex calciatore di Roma e Juventus, e che ha parlato del momento dei bianconeri e non solo.