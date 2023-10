Borja Valero scommette: “Inter e Milan fino alla fine per lo scudetto. E c’è sempre il Napoli..”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato della lotta scudetto in serie A ma non solo visto che secondo lo spagnolo potrebbe rientrare in corsa anche il Napoli.

Borja Valero: “Se il Napoli ritrova certezze”

“Milan e Inter sono destinate a lottare fino alla fine, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo: forse il gioco non è particolarmente brillante, ma è efficace. E comunque, non dimentico lo stesso Napoli: se ritrovasse alcune certezze…”.