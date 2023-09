Borussia Dortmund-Heidenheim, probabili formazioni e dove vederla

Il Borussia sfida l’Heidenheim

Terza giornata di Bundesliga: ospite del Borussia Dortmund, al Signal Iduna Park di Dortmund, arriva la neo promossa Heidenheim. Gialloneri a quota quattro nelle prime due: dopo l’1-0, con rete di Malen, nella prima sfida contro il Colonia, gli uomini di Terzic si sono fermati nella trasferta contro il Bocum nel secondo incontro. Ospiti a zero punti, sconfitti nelle prime giornate da Wolfsburg e Hoffenheim. Il match, in programma questa sera alle 20.30, sarà visibile su Sky Sport, canale 257, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Haller

HEIDENHEIM (4-5-1): Muller; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Sessa, Thomalla, Beste; Kleindienst