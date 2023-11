Tante assenze da una parte e dall’altra. Terzic, alle prese con i problemi di Can, lancia Özcan e Nmecha, accanto a Sabitzer, in mezzo al campo. Incerta anche la presenza di Bensebaini per problemi muscolari- In attacco il tridente composta da Reus, Fullkrug e Adeyemi. Per i Magpies, Howe non potrà contare su Targett, Burn, Murphy, Anderson e Barnes, oltre allo squalificato Tonali. In dubbio anche Isaak, attacco affidato ad Almiron, Wilson e Gordon. Resta il ballottaggio sulla fascia tra Livramento e Hall, con il primo che dovrebbe avere la meglio.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Özcan, Sabitzer; Reus, Fullkrug, Adeyemi. All. Terzic.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe.