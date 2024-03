Borussia Dortmund-Psv Eindhoven, le ultimissime sulle formazioni e dove vederla

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund (Germania) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

A disposizione: Meyer, Lotka, Wolf, Bensebaini, Bueno, Özcan, Wätjen, Nmecha, Reus, Duranville, Bynoe-Gittens, Adeyemi, Moukoko.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Sambo, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano. Allenatore: Bosz.

A disposizione: Drommel, Waterman, Obispo, Ramalho, Bella-Kotchap, Egan-Riley, Van Aanholt, Babadi, Til, Saibari, Pepi.

ARBITRO: Orsato (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Giallatini. IV UFFICIALE: Maresca. VAR: Valeri. ASS. VAR: Irrati.