La partita Bosnia Erzegovina – Ucraina di Giovedì 21 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli spareggi per Euro 2024

Giovedì 21 marzo, allo Stadio Billino Pojie di Zenica, la Bosnia Erzegovina affronterà l’Ucraina per lo spareggio per ottenere il pass per gli Europei del 2024.

Fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Quella a Zenica è una gara secca: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procede prima con i supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Chi vincerà sfiderà chi avrà avuto la meglio tra Israele e Islanda.

Probabili formazioni di Bosnia Erzegovina-Ucraina

Milosevic dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Sehic in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Barisic e Hadzikadunic e sulle fasce da Dedic e Kolasinac. In mediana Pjanic e Cimirot. Unica punta Dzeko, supportata dai trequartisti.

Rebrov dovrebbe rispondere con il modulo speculare, con Bushchan tra i pali e una difesa a quattro formata da Konoplya, Zabaryi, Krivstov e Mykolenko. In mezzo al campo Stepanenko e Zinchenko. Sulla trequarti Yarmolenko, Sudakov e Tsygankov, a sostegno dell’unica punta Dovbyk.

BOSNIA ERZEGOVINA (4-2-3-1): Sehic, Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac, Pjanic, Cimirot, Tahirovic, Krunic, Demirovic, Dzeko. CT: Savo Milosevic.

UCRAINA (4-2-3-1): Buschchan, Konoplya, Zabaryi, Krivstov, Mykolenko, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk. CT: Sergey Rebrov.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Calcio. In streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitament, e NOW.